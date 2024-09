Cucchi sulla lotta SCUDETTO: «Inter, Milan e Juve hanno FATTO QUESTO per anni, il TORINO PRIMO è…». Le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo Facebook, Riccardo Cucchi, voce storica della Rai, ha analizzato la situazione per la lotta scudetto del Milan, con la classifica della Serie A che vede per il momento il Torino al vertice.

PAROLE – «Il Torino è primo, da solo. Non succedeva da 47 anni. Erano i tempi di Pulici e Zaccarelli, era il calcio degli anni 70. Permettetemi di scrivere che guardare la classifica oggi ha un che di romantico. Sappiamo, e lo sanno per primi i tifosi granata, che non durerà. Ma alla quinta di campionato vedere il Torino lassù, risveglia un richiamo sopito: quello di un calcio in cui a vincere non siano sempre le solite, un calcio che dia la possibilità anche ad altri di gioire delle vittorie. Non succederà nemmeno quest’anno, con ogni probabilità. Ma per una settimana vedere il Torino in testa e, nelle posizioni alte della classifica anche Udinese ed Empoli, è una piacevole sorpresa. In 24 anni, per 21 volte hanno vinto Juventus, Milan ed Inter. Per tre volte, una a testa, Lazio, Roma e Napoli. Brave le grandi, sia chiaro. Ma maggiore competitività farebbe bene al calcio italiano e ai suoi tifosi. Per questa ragione, oggi, il mio commento si ferma qua. Almeno per una volta. Complimenti al Torino e a Vanoli».