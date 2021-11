Cucchi: «Fondamentale vittoria per il Milan a Madrid, su Messias...»

Riccardo Cucchi ha detto la sua sul proprio profilo Facebook, riguardo le vittorie di Milan e Inter in Champions

«Vittorie importanti per Inter e Milan. I neroazzurri si qualificano agli ottavi, i rossoneri possono ancora sperare. Belle prestazioni sul piano del gioco. E questo aspetto conta moltissimo in Europa. E due storie. Una riguarda un attaccante che in molti ritenevano finito e che invece risponde con i gol: Dzeko. L’altra riguarda un ragazzo che fino a pochi anni fa scaricava frigoriferi e giocava su campi polverosi e che ieri ha segnato il suo primo gol in Champions: Messias. Davvero felice per lui.Napoli a due volti: pigro nel primo tempo, reattivo e tenace nel secondo. Il cambio di passo non è bastato per raggiungere un meritato pareggio».