Cruciani su Rabiot: «Chi lo ha convinto a venire al Milan? Allegri, fatevene una ragione». Segui le ultimissime

Il dibattito intorno alla guida tecnica del Diavolo si accende nuovamente, portando al centro dei riflettori Massimiliano Allegri. Durante l’ultima puntata del podcast Numer1, il celebre giornalista Giuseppe Cruciani ha preso una posizione netta, difendendo l’operato del tecnico e scagliandosi contro i suoi critici. In particolare, ha messo il mirino sull’arrivo di Adrien Rabiot della scorsa estate.

PAROLE – «Agli anti allegriani di professione, spesso per interesse, vorrei fare solo un nome, Adrien Rabiot. Siete tutti d’accordo nel dire che è un giocatore formidabile che praticamente alla fine dell’anno scorso poteva giocare in qualsiasi top club europeo. Ora una domanda semplice semplice ai testoni, agli anti allegriani, chi ha convinto Rabiot a venire a Milano senza Champions, senza Coppe, nell’anno del Mondiale? Lo ha convinto un signore che fa Max di nome e Allegri di cognome, il tanto vituperato Max. Fatevene una ragione come dovete farvene una ragione dei 63 punti fatti che sono il totale di quelli dell’anno scorso»