Cristian Brocchi: «La vittoria più bella? La Champions del 2003»

L’ex centrocampista rossonero ricorda i suoi momenti da calciatore del Milan e le vittorie conquistate, specie quella di Manchester

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio Marca, Cristian Brocchi ha raccontato la sua esperienza fin dalle giovanili nell Milan: «Le vittorie che ha avuto il Milan in Europa hanno fatto sì che la maglia del Milan diventasse importante nel Mondo. Giocare nel Milan è stato un sogno, ho iniziato a 9 anni nelle giovanili del Milan».

E poi ci sono le vittorie, in particolare quella di Manchester: «La mia Champions favorita? Quella del 2003; era la prima per molti di noi, superare l’Ajax nel recupero, l’Inter in semifinale e la Juve in finale è stato meraviglioso».