Criscitiello accusa: «Emerson Royal rischia di diventare uno dei pacchi più grandi del calciomercato italiano»

Emerson Royal Milan, Criscitiello lo distrugge: «Non sa fare un cross, uno dei più grandi pacchi…». Le sue dichiarazioni

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha duramente criticato l’acquisto di Emerson Royal del Milan.

PAROLE – «Ai dirigenti del Milan andrebbe chiesto cosa abbiano visto in Emerson Royal, quando tra A, B e C abbiamo almeno 10 terzini più forti di quello che rischia di diventare uno dei pacchi più grandi della storia del calciomercato italiano. Non è capace neanche di fare un cross».