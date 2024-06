Criscitiello punge: «Calhanoglu via dall’Inter? Non ci si può fidare di chi ha già tradito». Le sue parole sul turco

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Criscitiello ha parlato anche dell’ex Milan Hakan Calhanoglu. Le sue parole.

CRISCITIELLO – «I tifosi dell’Inter iniziano a capire che non ci si può fidare di chi ha tradito una maglia e un popolo. Il calciatore non si mette in discussione ma Calhanoglu ha ampiamente dimostrato di essere un infedele calcistico. Chi tradisce una volta, tradisce anche la seconda. I tifosi devono capire che bisogna tifare di più la maglia e meno i calciatori che pensano a soldi e carriera. Poi se gli conviene saltano sotto la Sud e se arrivano più soldi dalla Nord saltano sotto la Nord. Il Bayern Monaco si è fatto avanti per il turco ma due settimane fa l’Inter ha risposto picche. Resta qui, non si muove, è un simbolo di questa nuova Inter. Peccato che, fregandosene del pensiero del suo club, Calhanoglu abbia dato l’ok al suo agente a continuare a trattare con i tedeschi. L’amore per l’Inter potrebbe finire velocemente come finì al Milan. Bisogna sempre diffidare da chi passa da una sponda all’altra.»