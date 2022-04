Crespo su Giroud: «E’ un vincente ed è abituato a vivere queste grandi sfide»

Le parole di Hernan Crespo su Giroud in vista del derby di Coppa Italia ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Le parole di Hernan Crespo su Giroud in vista del derby di Coppa Italia ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

«Senza Ibra, lì davanti tocca a Giroud fare la parte di Zlatan e trascinare i compagni a un successo che sarebbe meritato. Parliamo di un vincente abituato a lasciare il segno nelle grandi sfide, Giroud è uno di quei calciatori che vivono per partite come questa. E per obiettivi come quelli del Milan di quest’anno».