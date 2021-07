Coutinho, il Milan fa sul serio. Le ultime dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra rimbalza la notizia di frequenti contatti tra Milan e Barcellona per riportare Philippe Coutinho in Italia

Secondo quanto riportato dal giornate inglese Daily Mail, il Milan sembra fare sul serio per il centrocampista del Barcellona Philippe Coutinho. L’ex Inter non rientra più nei piani del club blaugrana che negli ultimi anni ha dovuto tener conto di diversi infortuni che hanno condizionato la sua esperienza in Catalogna.

Visto il difficile rinnovo di Messi, l’obiettivo del Barcellona è quello di abbassare l’attuale monte stipendi privandosi – anche con un sensibile sconto sul prezzo – dei giocatori con il salario più alto. Coutinho rientra tra questi e il Milan potrebbe essere la mate giusta.