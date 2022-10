Costacurta su De Ketelaere: «Anche Sheva all’inizio faticò»

Alessandro Costacurta parla così di Charles De Ketelaere nel pre partita di Chelsea-Milan. Le sue dichiarazioni a Prime Video

«Ci sono miei ex compagni che per i primi mesi non l’hanno mai vista e poi hanno fatto benissimo, vincendo anche il pallone d’oro. Anche Sheva all’inizio ha faticato.»