Costacurta: «Milan, scudetto meritato. Ora prendi Renato Sanches». Le parole dell’ex difensore rossonero

Billy Costacurta ha parlato al Corriere della Sera dello scudetto Milan.

SCUDETTO MERITATO – «Assolutamente sì. Nel corso della stagione si è rivelato più squadra rispetto alle avversarie. Nei momenti di calo, fisiologici in una stagione, ha saputo fornire risposte nono- stante la minor qualità rispetto alle concorrenti. Il tutto in un’annata in cui è stato il più penalizzato dagli arbitri» .

PIOLI – «È uno dei protagonisti del successo: con l’appoggio della società ha fatto crescere la squadra, l’ha resa organizzata e le ha dato un gioco propositivo».

MALDINI – «Paolo e con lui Massara e gli altri dirigenti hanno svolto un’opera straordinaria permettendo ai giocatori di lavo- rare con tranquillità. Paolo ha visto in alcuni giovani un futuro in cui pochi credevano penso a Kalulu o Theo Hernandez».

IBRAHIMOVIC – «Io lo terrei. Perché se hai l’opportunità di comprare Lewandowski o Scamacca, faccio un esempio, puoi fare a meno di lui ma in caso contrario Ibra ti serve sempre. Il primo anno è stato fonda- mentale, ha dato una mentalità ai giocatori. Deve solo convincersi che non può giocare tutte le partite».

NUOVO ACQUISTO – «Serve un sostituto di Kessie. Spero che sia Renato Sanches: mi piace moltissimo».