Costacurta: «Maldini è un giusto e con Gazidis porterà il Milan a vincere»

Costacurta conferma: Paolo Maldini è la giusta persona che insieme a Ivan Gazidis riporterà il Milan a vincere

Billy Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rispondendo a qualche domanda dei propri fans.

«Bisogna fare in modo che Paolo, che prima di tutto è un giusto ed è anche competente, acquisisca quelle competenze che non ha ancora avuto per via del breve percorso fatto. E’ giusto e competente, da lì si può ripartire. Fino a qualche mese fa pensavamo tutti che ci fossero troppi dirigenti al Milan, troppe persone che avrebbero potuto poter dire qualcosa. Stiamo parlando dell’allontanamento di un mio fratello, conosciamo la qualità e il temperamento di Zvone».

E ancora: «Gazidis non è uno stupido, non dimentichiamoci quello che ha fatto. Con Paolo di fianco credo che le vittorie per il Milan torneranno, forse non presto ma torneranno».