Costacurta elogia Maldini: «Non avevo dubbi su di lui»

L’ex difensore del Milan Billy Costacurta, è stato intervistato da Tuttosport. Ecco le sue parole su Maldini :

«Più soprpendente il percorso di Pioli o di Maldini? Non trovo sorprendente nessuno dei due. Paolo lo conosco da 40 anni, so bene chi è e cosa poteva dare, non avevo dubbi che potesse essere un ottimo dirigente. La cosa sorprendente, semmai, è, che sia rimasto fuori da questo mondo per così tanto tempo»