Costacurta svela: «Ricevetti uno schiaffone da Capello prima di un derby. Il mister voleva...»

Costacurta al Festival dello Sport a Trento ha raccontato un curioso aneddoto su Capello ai tempi del Milan degli Invicibili.

COSTACURTA – «Il mister voleva entrare in campo solo dopo il numero 8, così una volta, per stemperare la tensione prima di un derby, mi misi davanti a Desailly per metterlo alla prova. Ricevetti uno schiaffone che ricordo ancora adesso».