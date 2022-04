Costacurta ad Ibrahimovic: «Non deve smettere, Milan forte grazie a lui». Le parole dell’ex difensore rossonero

Alessandro Costacurta ha detto la sua sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Le sue dichiarazioni a Il Messaggero.

«Sicuramente di non smettere. Il Milan per me è diventato forte grazie a Pioli, Maldini, ma soprattutto a lui. Tutt’ora è importante per questa squadra e la sua assenza lo dimostra».