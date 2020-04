Corsport: “Vince il partito del si. I club favorevoli alla ripartenza”

Corsport, in prima pagina, la ripartenza del campionato raccontata in maniera positiva, dato l’accordo tra club e federazione

Corsport, in prima pagina, la ripartenza del campionato raccontata in maniera positiva, dato l’accordo tra i club trovato nella giornata di ieri. Si può ripartire, lo dice anche Gravina, entusiasta per come le cose stiano evolvendo.

VINCE IL SI- “Vince il partito del si. I club favorevoli alla ripartenza”. Titola così il Corriere che poi aggiunge le parole del presidente federale: “A Giugno il via”.