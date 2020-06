Corsport- Kessie carica il Milan per un’Europa assolutamente possibile

Corsport, internamente le parole di Kessie, l’ivoriano ha parlato a Milan tv mostrando tanto entusiasmo per il presente con obiettivo Europa

KESSIE CARICO- Il quotidiano riporta a pag. 21 le parole del centrocampista, cariche di entusiasmo: «Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo lavorare e dare il massimo per cercare di fare punti in tutte le partite. Sono qui da tre anni, mi sento a casa, ora dobbiamo lottare per portare il Milan più in alto possibile».