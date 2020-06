Corsport: “In cinque milioni pronti a tornare in campo. Le regole”

Corsport, nel taglio alto della prima pagina la ripresa sportiva con i tantissimi che si preparano a tornare in campo con una serie di regole

REGOLE PER GIOVANI E DILETTANTI- “In cinque milioni pronti a tornare in campo. Le regole per giovani e dilettanti. La ripresa degli allenamenti il 15 o il 22 giugno, ok della Federcalcio al protocollo, coinvolti anche il calcio a 5 e l’attività di base. I controlli affidati al “Covid manager“.