Milanello, ritmi elevati in vista della ripresa VIDEO

Proseguono a ritmi elevati gli allenamenti a Milanello in vista della ripresa della stagione in Coppa Italia contro la Juventus

Venerdì di lavoro a Milanello per gli uomini di Pioli, che viaggiano spediti verso la ripresa della stagione.

Ritmi elevati oggi al centro sportivo rossonero: Romagnoli e compagni mettono il piede sull’acceleratore per preparare al meglio il ritorno in campo contro la Juventus in un match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.