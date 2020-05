Corsera, stadio Meazza- accordo vicino ma resta il nodo volumetrie

Corsera, nell’edizione odierna si parla dell’abbattimento dello stadio Meazza, soluzione sempre più probabile ma con riserva

Corsera, nell’edizione odierna si parla dell’abbattimento dello stadio Meazza, soluzione sempre più probabile ma con riserva. Il quotidiano parla di un accordo più vicino tra Milan, Inter e comune, tuttavia il grande nodo da sciogliere resta sempre quello delle volumetrie.

ABBATTERLO MA NON TUTTO- 74 milioni di euro di investimento per mantenere in piedi alcune parti del vecchio stadio, le due società chiedono di edificare 180 mila metri quadrati per rientrare dall’investimento da oltre un miliardo. Per il Comune di Milano si tratta di una richiesta troppo alta ma la strada è quella dell’accordo.