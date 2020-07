Corsera, obiettivo Europa sia per Pioli che per Ibra, insieme lotteranno per raggiungere la qualificazione, poi Ibra tornerà in Svezia

Corsera, obiettivo Europa sia per Pioli che per Ibra, insieme lotteranno per raggiungere la qualificazione, poi Pioli lascerà il Milan a meno che non di decida di rinnovare il suo contratto anche con Rangnick.

POSSIBILITÀ PER PIOLI- L’ottimo lavoro del tecnico svolto fino ad ora è palesemente sotto gli occhi di tutti, per questo motivo qualcuno parla di possibile rinnovo, nonostante l’arrivo ormai certo di Rangnick, il quale farebbe, secondo il Corriere, il responsabile dell’area tecnica. Sempre secondo il quotidiano, il management rossonero non sembrerebbe ancora del tutto convinto.