Corsera- Milenkovic primo obiettivo ma Ajer è più vicino

Corsera, Milenkovic primo obiettivo ma Ajer del Celtic è più vicino, domani Maldini cercherà di sbloccare l’affare con gli scozzesi

Corsera, Milenkovic primo obiettivo ma Ajer del Celtic è più vicino, domani Maldini cercherà di sbloccare l’affare con gli scozzesi.

IN PRESTITO- Come riporta il quotidiano, il difensore potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, cifra che piace al Milan. Ad ogni modo, prima di definire il tutto, si proverà fino alla fine ad arrivare in primis a Milenkovic, qualora ci fossero ancora possibilità.