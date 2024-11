Corsa Scudetto, Bargiggia punta anche sul Milan: «Vedo bene queste squadre!». Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito un piccolo estratto dove esprime le sue candidate per i posizionamenti Champions League.

Chi è la favorita al titolo in Serie A e per le posizioni Champions?

BARGIGGIA – «Napoli, Inter, Juventus, Atalanta e Milan sono le squadre che se la giocheranno maggiormente. Credo però anche che sia troppo prematuro esporsi in questo momento: ci vorrebbe una palla di vetro!».