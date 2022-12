Corsa Scudetto, aprile resa dei conti per Milan e Napoli: gli incroci

La corsa Scudetto e il duello tra Milan e Napoli vedrà nel mese di aprile dei momenti cruciali. Possibili tre scontri diretti

Poco più di una settimana alla ripartenza della Serie A. La corsa Scudetto vede nel Napoli la candidata principale e, come riporta la Gazzetta dello Sport, i due scontri diretti con Inter e Juventus potrebbero indirizzare le sorti della stagione.

Ma la vera resa dei conti la si avrà ad aprile, mese in cui si potranno avere tre scontri diretti con il Milan, prima inseguitrice della squadra di Spalletti. Oltre alla sfida in campionato, le due squadre potrebbero incontrarsi in semifinale di Coppa Italia in un incrocio tra andata e ritorno. Inoltre le due squadre saranno impegnate nell’eventuale quarto di finale di Champions League, obiettivo di prestigio.