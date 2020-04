Corriere Sport – Se parte Donnarumma, ecco pronto Maximiano

Corriere dello Sport: mercoledì 1 aprile, in caso di addio di Gianluigi Donnarumma, il Milan si fionderebbe su Maximiano

Il contratto di Gianluigi Donnarumma scade il 30 giugno 2021. Il Milan cercherà di trovare un modo per rinnovare il contratto del calciatore con cifre minime, dunque al di sotto dei 6 milioni netti attuali. Qualora non dovesse riuscirci, accetterebbe offerte superiori ai 40 milioni di euro per non perderlo a parametro zero nell’anno successivo.

Ecco perché il club di Via Aldo Rossi starebbe seguendo Luis Maximiano, estremo difensore dello Sporting Lisbona, 21 anni, come possibile alternativa al baby classe ’99.