Corriere Sera: Ibra vuole restare al Milan, ma chiede troppo

Corriere della Sera: Zlatan Ibrahimovic vorrebbe restare ancora in rossonero nella prossima stagione ma chiederebbe un ingaggio troppo alto

Pioli resta in rossonero: contratto rinnovato sino al 30 giugno 2022, ma il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarebbe ancora incerto.

Infatti, stando a quanto riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, lo svedese vorrebbe restare al Milan per un’altra stagione ma chiederebbe al club di Via Aldo Rossi un ingaggio troppo alto: 6 milioni di euro netti all’anno. Elliott, a queste condizioni, non riuscirebbe a trattare. Gazidis, infatti, avverte: «Se con la conferma di Pioli aumentano anche le chance di Ibra di rimanere? Non lo so».