Corriere di Verona- l’energia di Borini porta entusiasmo all’Hellas

Corriere di Verona, nel taglio alto della prima pagina odierna si celebra Borini, ovvero l’ultimo acquisto in casa Hellas. Un ottimo rinforzo per una squadra che punta alla salvezza e che fino ad ora ha fatto molto bene, con 22 punti in classifica ed una gara da recuperare a Febbraio con la Lazio.

ENERGIA BORINI- “Dal Milan arriva l’energia di Borini”. Nelle pagine sportive interne, vengono inoltre descritti i dettagli dell’operazione: “Ecco il jolly per l’attacco. Primo rinforzo per Juric: per lui prestito secco“.