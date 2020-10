Corriere della Sera: fronte mercato uscite ottimo, tutte le operazioni

Corriere della Sera: martedì 6 ottobre, il mercato rossonero in uscita è risultato eccellente, ecco tutte le operazioni

Se il mercato in entrata non ha regalato l’ultimo colpo in entrata tanto atteso: il difensore centrale, quello in uscita è stato eccellente, lo riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina.

Sono diverse le operazioni in uscita andate a buon fine: dalla cessione a titolo defintivo di André Silva nello scambio con Rebic alla rescissione di Halilovic, mai stato realmente rossonero, dall’addio di ingaggi pesanti come quello di Lucas Biglia e Bonaventura a quello di Lucas Paquetà al Lione, da Rodriguez a Laxalt (temporaneamente), esuberi che ha permesso al club di Via Aldo Rossi di risparmiare sul monte ingaggi.