Coronavirus, il bollettino di oggi: ecco i dati forniti dalla Protezione Civile

Emergenza Coronavirus: ecco i dati di oggi forniti nel pomeriggio dal capo della protezione civile Angelo Borrelli

Come tutti i giorni, il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito l’aggiornamento quotidiano riguardo ai contagiati da Coronavirus in Italia. Queste le sue parole:

«Oggi si conferma una diminuzione del trend di crescita dei contagiati. L’incremento complessivo è di 3.039. Gli attualmente positivi sono 94.067, con soli 860 pazienti da ieri: è l’incremento più basso dal 10 marzo. Si allenta la pressione sugli ospedali. C’è un decremento di 106 pazienti in terapie intensiva, che passano 3.792 in totale; il 65% dei positivi resta in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. Registriamo purtroppo 604 nuovi deceduti. Il totale dei guariti passa a 24.392, 1.555 in più rispetto a ieri: è il secondo valore in assoluto più alto in termini di guariti. La Protezione Civile ha raccolto nel proprio conto 110 milioni, voglio sottolineare la generosità di grandi e piccoli donatori; oggi sono stati spesi circa 19 milioni per ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale».