Corini: «Maxi recuperi? Ho un pensiero chiaro in merito»

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato della questione dei maxi recuperi utilizzati a Qatar 2022: le sue parole

A Sky Eugenio Corini ha parlato così dei maxi recuperi:

«Il recupero era una percezione dell’arbitro codificata. Avevamo una forma per il primo e il secondo tempo in base a sostituzioni, provvedimenti disciplinari o perdite di tempo. Certamente se si ferma la partita per un lungo tempo va tutto calcolato, ma è sempre stato così. Adesso è tutto molto particolare. Si cerca lo spettacolo con maxi recuperi e le partite non finiscono mai. Lo valuto come una forzatura e una provocazione all’Ifab per arrivare all’introduzione del tempo di gioco effettivo».