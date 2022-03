Questo fine settimana andranno in scena le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. Ecco dove vedere Milan Juventus

Questo fine settimana andranno in scena le gare d’andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile con il ritorno che si giocherà a fine aprile. Due gare che saranno visibili su TimVision e La7d e che vedono in corsa tre big del campionato – Juventus, Milan e Roma – più l’outsider Empoli.

Ad iniziare saranno Juve e Milan in quella che è la sfida più attesa (domani alle 14:30). Due mesi fa in finale di Supercoppa la squadra di Montemurro vinse per 2-1 con le rossonere che sfiorarono un’impresa, quella di battere le bianconere, che manca dal lontano 2018. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo di scarsa lucidità e appannamento, ma sono pronte a darsi battaglia per conquistare una finale che la Juve ha mancato nella passata stagione e il Milan ha perso invece contro la Roma un anno fa.