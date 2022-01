Convocati Spezia per il Milan: le scelte di Thiago Motta per il match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Spezia ha reso noto la lista dei 23 convocati per il match di Serie A contro il Milan a San Siro. Tornano a disposizione Nzola e Manaj, oltre a Hristov e Kovalenko, rientrati in gruppo dopo aver contratto il Covid. Out per squalifica Kevin Agudelo. Questo l’elenco completo:

📌 23 i convocati di mister Thiago Motta per #MilanSpezia POWERED BY ➡️ @Recrowd8 pic.twitter.com/96E3NltgVW — Spezia Calcio (@acspezia) January 16, 2022

1.Zoet, 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Kovalenko, 9.Manaj , 10.Verde, 11.Gyasi, 13.Reca, 14.Kiwior, 15.Hristov, 18.Nzola , 20.Bastoni , 21.Ferrer, 22.Antiste, 25.Maggiore, 27.Amian, 28.Erlic, 31.Sher, 40.Zovko, 43.Nikolaou, 44.Strelec, 77.Bertola , 94.Provedel.