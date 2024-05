Convocati Milan per l’amichevole con la Roma in Australia: cinque big saltano il match! I DETTAGLI

Convocati Milan per l’amichevole con la Roma in Australia: quattro big assenti, ci sono Theo Hernandez e Giroud

Il Milan ha stilato la lista dei convocati per l’amichevole di venerdì 31 maggio a Perth in Australia contro la Roma di Daniele De Rossi. Di seguito l’elenco completo: out Maignan, Leao, Bennacer e Chukwueze e Pulisic.

PORTIERI: Nava, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Jiménez, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli.

ATTACCANTI: Giroud, Jović, Okafor.

Allenatore: Daniele Bonera