Convocati Milan, Pioli deve fare a meno di 4 titolari infortunati

Stefano Pioli arriva alla sfida di Coppa Italia contro la SPAL con gli uomini contati. Ecco i convocati del Milan

Stefano Pioli arriva alla sfida di Coppa Italia contro la SPAL con gli uomini contati. Gigio Donnarumma sarà fuori per un contrattura e, vista la cessione di Pepe Reina, obbligherà il mister a schierare Antonio Donnarumma tra i pali. In difesa Calabria non sarà del match a causa di una distorsione alla caviglia destra senza interessamento dei legamenti, fuori anche Musacchio per contusione alla caviglia sinistra.

A centrocampo va registrata l’assenza di Hakan Calahnoglu per un problema al polpaccio destro. Ecco i convocati del Milan:

PORTIERI: Begović, Donnarumma A., Soncin.

DIFENSORI: Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Piątek, Rebić, Suso.