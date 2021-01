Convocati Italia U19: presenti due rossoneri

Il commissario tecnico dell’Italia U19 Carmine Nunziata ha convocato 27 giocatori in vista del raduno dei giovani azzurri

Italia U19: Carmine Nunziata, commissario tecnico della Nazionale italiana under 19, ha diramato la lista dei 27 giocatori convocati per il raduno che si terrà a Coverciano dal 17 al 20 gennaio. Ecco l’elenco:

PORTIERI Carnelos (Udinese Calcio), Pratelli (Empoli FC), Rinaldi (Parma Calcio 1913)

DIFENSORI Barbieri (Juventus FC), Bia (US Cremonese 1903), Carosso (FC Pro Vercelli 1892), Macchioni (US Alessandria 1912), Moretti (FC Internazionale), Mulazzi (Juventus FC), Piccinini (US Sassuolo Calcio), Riccio (Juventus FC), Turicchia (Juventus FC), Viti (Empoli FC)

CENTROCAMPISTI Brentan (UC Sampdoria), Di Gesù (AC Milan), Ghisolfi (US Cremonese 1903), Milanese (AS Roma), Sekulov (Juventus FC), Tongya (Juventus FC), Trimboli (UC Sampdoria), Tripi (AS Roma), Zanchetta (SPAL 2013)

ATTACCANTI Artistico (Parma Calcio 1913), Ciervo (AS Roma), N’Gbesso (AC Milan), Pagliuca (Bologna FC 1909), Vranovci (AS Cittadella)