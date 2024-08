Convocati Italia per la Nations League, le scelte di Spalletti: NESSUN giocatore del Milan in lista! Le decisioni del ct

Sono state diramate le scelte di Luciano Spalletti per i convocati dell’Italia per i prossimi impegni della Nazionale valevoli per la Nations League: ovvero le sfide contro Francia ed Israele. Nessun giocatore del Milan in lista, ma si rivede l’ex rossonero Sandro Tonali dopo il lungo periodo di lontananza per la squalifica per scommesse.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).