Convocati Croazia, Modric c’è per le amichevoli contro Colombia e Brasile. Segui le ultimissime sui rossoneri

La Croazia scalda i motori in vista del prossimo Mondiale estivo. Per rifinire la condizione atletica e tattica, la selezione guidata dal Commissario Tecnico Zlatko Dalic affronterà nei prossimi giorni due test amichevoli di altissimo profilo contro Colombia e Brasile.

Luka Modric: Il faro del Milan di Allegri tra i convocati

In cima alla lista dei convocati non poteva mancare Luka Modric che continua a incantare l’Europa. Il capitano croato è oggi il perno tecnico del Milan, dove sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri sta vivendo una seconda giovinezza. Il tecnico toscano ha saputo valorizzare l’intelligenza tattica di Modric all’interno dello scacchiere del Diavolo.

La presenza del numero 10 rossonero è una garanzia per Dalic, che si affida all’esperienza del fuoriclasse dei rossoneri per guidare un gruppo che mescola senatori e giovani promesse. Proprio la gestione della rosa, curata a livello societario dal Direttore Sportivo Igli Tare, ha permesso al club meneghino di mantenere standard elevatissimi, riflettendosi positivamente anche sulle chiamate in Nazionale.

L’elenco completo dei convocati per le amichevoli

Secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali della federazione croata, ecco il dettaglio dei giocatori che prenderanno parte alla spedizione:

PORTIERI : Saracinesche affidabili come Dominik Livaković (Dinamo), l’emergente Ivor Pandur (Hull City) e l’imponente Karlo Letica (Lausanne-Sport).

: Saracinesche affidabili come (Dinamo), l’emergente (Hull City) e l’imponente (Lausanne-Sport). DIFENSORI : Un reparto solido che vede protagonisti il tecnico Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), il giovane talento dell’Ajax Josip Šutalo , il duttile Josip Stanišić (Bayern Monaco) e il centrale della Fiorentina Marin Pongračić . Completano il pacchetto Kristijan Jakić , Martin Erlić , il giovanissimo Luka Vušković e Ivan Smolčić , punto di forza del Como.

: Un reparto solido che vede protagonisti il tecnico (Real Sociedad), il giovane talento dell’Ajax , il duttile (Bayern Monaco) e il centrale della Fiorentina . Completano il pacchetto , , il giovanissimo e , punto di forza del Como. CENTROCAMPISTI : Oltre alla stella del Milan , il reparto mediano vanta gli inserimenti di Mario Pašalić (Atalanta) e la qualità di Nikola Vlašić (Torino). Interessante la crescita di Luka Sučić e l’esplosività di Petar Sučić (Inter), oltre al talento di Baturina (Como) e la sostanza di Moro (Bologna) e Fruk (Rijeka).

: Oltre alla stella del , il reparto mediano vanta gli inserimenti di (Atalanta) e la qualità di (Torino). Interessante la crescita di e l’esplosività di (Inter), oltre al talento di (Como) e la sostanza di (Bologna) e (Rijeka). ATTACCANTI: Il peso offensivo è affidato all’infaticabile Ivan Perišić (PSV) e al cinico Andrej Kramarić. Insieme a loro, il fisico di Ante Budimir, l’estro di Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa e il giovane Igor Matanović.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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