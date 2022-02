Convocate Sampdoria per il Milan Femminile: le scelte di Cincotta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocate Sampdoria Women: l’elenco delle blucerchiate a disposizione di Cincotta per il match contro il Milan

Tutto pronto per la terza e ultima sfida della stagione per la Sampdoria Women contro il Milan. Domani, sabato, al “Vismara” di Milano, andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile (ore 14.30, diretta TIMVISION). Conclusa la rifinitura al “Garrone” di Bogliasco, Antonio Cincotta ha comunicato l’elenco delle 20 blucerchiate per la gara con le rossonere. Indisponibili per infortunio Alice Berti, Bianca Fallico, Valeria Gardel, Cecilia Re, Sabah Seghir e Florin Wagner.

Portieri: Pescarolo, Soggiu, Tampieri.

Difensori: Auvinen, Boglioni, Bursi, Giordano, Marenco, Novellino, Pisani, Rizza, Spinelli.

Centrocampisti: Battelani, Rincón.