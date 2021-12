Convocate Milan femminile: out Giacinti e Giuliani contro l’Hellas, la lista

Domani il Milan femminile affronterà l’Hellas Verona. Assenze pesanti per Maurizio Ganz, ecco la lista completa delle convocate

Di nuovo Coppa Italia. Il Milan femminile torna in campo per il secondo impegno stagionale di coppa, questa volta contro l’Hellas Verona dopo il successo al debutto contro il Cittadella obbligatoria la vittoria per conquistare il passaggio del turno, in quello che è l’ultimo appuntamento del 2021. Ecco le rossonere a disposizione di Mister Ganz per la sfida di domani alle 14.00.

PORTIERI

Cazzioli, Fedele, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Fusetti, Kirschstein, Rizza, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Dal Brun, Jane, Premoli, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.