Conti Milan: il terzino pronto a lasciare. Un club di A su di lui

Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan. Il terzino non rientra più nei piani del club rossonero e potrebbe salutare a gennaio

Andrea Conti è sempre più lontano dal Milan. Il terzino, fuori anche dalla lista Champions e mai utilizzato in campionato, potrebbe partire già a gennaio.

Secondo Tuttosport, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe la Sampdoria. Il club blucerchiato potrebbe puntare su di lui se dovesse andar via Bereszynski. Per il Milan sarebbe l’ultima chance per guadagnare qualcosa, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza e a giugno partirebbe a costo zero.