Conte Milan ipotesi viva, e i rossoneri hanno la precedenza! Cosa sta succedendo: le ultime sul futuro della panchina

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro della panchina rossonera. Queste sono le settimane di riflessione e pianificazione del futuro in vista della prossima stagione, quando il Milan ripartirà da una nuova guida tecnica.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il nome di Antonio Conte resta caldo negli ambianti di mercato, con il Diavolo che sembra avere la precedenza sulla Roma per il gradimento dello stesso tecnico. Tuttavia, per ora, non è ancora partita una chiamata da parte di Furlani all’ex ct della Nazionale.