Conte Milan, SVOLTA inattesa nel futuro dell’ex ct! Ora avanza questo club: le NOVITÀ

Conte Milan, SVOLTA inattesa nel futuro dell’ex commissario tecnico! Adesso sta avanzando questo club: le NOVITÀ

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, un nome molto chiacchierato negli ultimi mesi per quanto riguarda la panchina del Milan.

I rossoneri ora sono orientati a chiudere per Fonseca e così per Conte sarebbe rispuntata con decisione l’ipotesi Napoli. Ma non è tutto: De Laurentiis, stando a quanto riportato da Sky Sport, starebbe accelerando per l’ex ct dopo aver capito che la volontà di Gasperini è quella di rimanere all’Atalanta.