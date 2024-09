Conte AVVISA Milan e rivali: «Scudetto? I tifosi SOGNANO, ma siamo LONTANI. Sento parlare GENTE che…». Le parole

Conte a Dazn dopo Napoli Monza ha mandato un messaggio al Milan e alle rivali sulla lotta scudetto.

NAPOLI DA SCUDETTO – «Il vantaggio è che puoi allenare la squadra per tutta la settimana, lo svantaggio è che non è competitiva come quelle che giocano in Europa. Detto questo, continuiamo a lavorare. Lo facciamo per avverare i sogni ma la realtà dice che siamo molto lontani per fare voli pindarici. Bisogna sudarci ogni partita, come abbiamo fatto oggi e crescere. Sono passati neanche tre mesi, il presidente è il primo ad aver parlato di ricostruzione totale. Vanno via Osimhen e Zielinski e sento parlare di certe cose. So che ci sono aspettative alte nei miei confronti perché ho fatto cose importanti. Lasciamo sognare i tifosi, ma io devo tenere i piedi per terra. Ci sono tante squadre davanti a noi che siamo di rincorsa. Sento parlare gente che non sa niente di scudetti, dobbiamo accelerare per portare il Napoli dove merita di stare, che non è al decimo posto a 20 punti di distacco dall’Inter».