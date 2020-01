Conte: «Ibra darà tanto al Milan, lo volevo con me al Chelsea»

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha rivelato di aver tentato di portare con lui Zlatan Ibrahimovic al Chelsea

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, intervenuto oggi in conferenza stampa ha rivelato un interessante aneddoto riguardante Zlatan Ibrahimovic, oggi calciatore del Milan. Queste le sue parole:

«Ibrahimovic sa bene che c’è stato un momento in cui ho provato a convincerlo a venire al Chelsea, ma era in una fase di recupero e non se la sentì di accettare. Penso che lui possa dare tanto al Milan e possa portare personalità responsabilizzando di più l’ambiente. Per un tecnico è importante trovare giocatori in squadre che possano portare il tuo verbo».