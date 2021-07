Conferenza stampa Verratti: «Inghilterra? Rigore generoso»

Conferenza stampa Verratti: le parole del centrocampista dell’Italia in vista della finale di domenica sera a Wembley contro l’Inghilterra

Marco Verratti interviene in conferenza stampa da Coverciano in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra a Wembley. Le parole dell’azzurro riportate da TMW.

FINALE – «Abbiamo visto la partita insieme. L’Inghilterra ha fisico, ha giocatori che anche tecnicamente sono bravi. Hanno meritato questa finale, Temere? Non lo so. Sarà una finale, vorremo entrambi vincere, incontreremo una grande squadra. Giocano in casa, in uno stadio che conoscono bene. Sarebbe un sogno poterla vincere così».

WEMBLEY – «Molti sono abituati a questo clima, ci darà forza anche a noi. Giocare in un grande stadio, in una finale dell’Europeo, ci saranno grandi stimoli».

CALCIO ITALIANO – «I giornali francesi sono felici per noi, ci era mancata credibilità. In questo percorso abbiamo ritrovato il posto dove l’Italia deve stare sempre».

