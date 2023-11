Conferenza stampa Terzic pre Milan Dortmund: «Conosco la bellezza di San Siro. Non sono sicuro che Leao non ci sia»

Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match in Champions League tra Milan e Borussia Dortmund

Le parole di Terzic in conferenza stampa alla vigilia del match in Champions League tra Milan e Borussia Dortmund:

«Haller ieri si è allenato con la squadra, è venuto con noi, così come Adeyemi, che però ieri non si è allenato; oggi si allenerà, poi domani decidiamo. Sule ha deciso stamattina di non venire in Italia; nel caso ci sono Can e Bensebaini che possono giocare da centrale»

VITTORIA IN BUNDESLIGA – «Ogni vittoria aiuta. Eravamo in svantaggio e abbiamo rimontato, simbolo dello spirito di squadra. Domani è una partita di Champions contro un avversario che è tale che non ci potremmo permettere errori»

LEAO – «Non sono certissimo che Leao non ci sarà domani, aspetto la formazione ufficiale per saperlo. Se vi dicessi che giocatore toglierei al Milan fareste solo i titoloni»

SAN SIRO – «Ho giocato in questo stadio contro l’Inter, conosco la bellezza di San Siro e il suo impatto emotivo. Sappiamo che domani il Milan potrà contare sui propri tifosi, così come noi. Questo è uno stadio importante, siamo lieti di poterci giocare. Dovremo essere presenti sin dall’inizio domani, perché sappiamo che il Milan cercherà di far esaltare i suoi tifosi»

SCHLOTTERBECK – «Ha un po’ di raffreddore, ma la sua condizione è migliore di Sule. Oggi rimane in hotel, domani si allenerà con noi in hotel e ci sarà domani sera»

ALLENARE CON KLOPP – «Non sono stato suo assistente, ma lavoravo con la Primavera come vice-allenatore e nel campo degli osservatori. È stato un dono enorme poter lavorare con lui, ho seguito i suoi consigli. Lui ha fatto sì che il Borussia facesse grandissime cose»