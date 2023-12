Conferenza stampa Pioli pre Milan Sassuolo: «Non penso al mio futuro ma al bene della squadra, vogliamo vincere»

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sassuolo. Le parole dell’allenatore rossonero

Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Milan Sassuolo:

SOLD OUT «Conferma che abbiamo una tifoseria incredibile, anche nei momenti difficili, tocca a noi salvaguardarlo e meritarci questo tifo»

COME SI SUPERA IL MOMENTO DIFFICILE «Settimana di lavoro, siamo concentrati per migliorare il nostro presente già a partire dalla partita di domani»

GABBIA «Di Gabbia non parlo, così come non parlo di mercato»

COSA SERVE DOMANI «Conoscere i nostri avversari e affrontarli come si deve è fondamentale per la partita domani»

ULTIMA SPIAGGIA «Non è un ultima spiaggia, siamo stati altanelanti durante la partita, vorrei che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale, vorrei che fossimo un pò più compatti»

IBRA A MIAMI «Aveva già preso questo tipo di impegno prima del rientro, non vedo nulla di particolare»

FUTURO IN BILICO «Non ho sentito Cardinale, mi relaziono con i dirigenti che sono presenti qui a Milanello, non penso al mio futuro ma al presente del Milan, abbiamo bisogno tutti di ritornare alla vittoria»

DI COSA PARLA CON IBRA «Ci siamo sentiti confrontandoci sugli aspetti quotidiani della squadra»

COSA POSITIVA E NEGATIVA «Non è tanto importante come ci alleniamo ma come lo dimostriamo, creiamo tanto ma subiamo troppe situazioni»

GRUPPO «Non si può dire, sbagliato parlare di identità singole suddivise, siamo un gruppo, lavoriamo insieme per migliorare»

LEAO E THEO IN CALO «Rafa arriva da un infortunio, Theo sta dando anche disponibilità a fare un ruolo non suo, poi che possiamo far meglio tutti questo sì»

CONTINUITA’ E INSIERIMENTO DEI NUOVI – «Non abbiamo continuità nel rendimento, questo è il nostro difetto, difficile da spiegare, i nuovi si sono ambientati benissimo, sono giocatori forti, poi il campionato è il più bello, forse anche il più difficile, normale che ci voglia più di tempo. Siamo concentrati molto sul risolvere il problema della continuità»

BENNACER E CHUKWUEZE A DISPOSIZIONE CON IL CAGLIARI? – «Stanno parlando anche in queste ore ma non abbiamo ancora la certezza che rimarranno perchè loro hanno l’obbligo di presentarsi già da domani»

COMPATTEZZA «Non siamo stati compatti, il calcio è fatto di tempi, di attenzione e comunicazione e in questo dobbiamo migliorare»

GIROUD «Essendo un goleador questa mancanza non gli fa bene, poi quando i numeri sono così alti poi in genere vengono smentiti»

ASPETTATIVE «È colpa di quanto abbiamo alzato le aspettative su di noi, i tifosi e il gioco della squadra le hanno create, i tifosi ci sono, manca il gioco, tocca a noi»

SASSUOLO «Una squadra che costruisce tanto ma subisce tanto, dovremmo provare ad approfittare delle difficoltà difensive che stanno mostrando»

PARLARSI DI PIU’ IN CAMPO «Il saper parlare in campo è una situazione su cui possiamo migliorare»

OBIETTIVO «Il Milan deve vincere, è quello che vogliamo, la stagione è lunga, ci sono ancora tante partite, c’è ancora tempo per far bene. Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati e dobbiamo trovarla il prima possibile»

SASSUOLO CONTRO LE BIG «Sa interpretare ed è molto motivato in queste partite, loro lo sanno, lo sappiamo anche noi»

MOMENTI DI BLACK OUT DURANTE LA PARTITA «Quando continuiamo a parlare di continuità ci riferiamo proprio a quei momenti durante la partita che sono da cambiare»

COSA CAMBIARE DEL 2023 – «Una ce n’è e non c’è nemmeno bisogno di dirla»