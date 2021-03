Conferenza stampa Mancini: le parole del ct dell’Italia in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar nel 2022

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Si parte giovedì contro l’Irlanda del Nord.

INTERISTI IN NAZIONALE – «Stiamo aspettando di vedere quello che accadrà. Mi sembra di aver capito che gli altri Nazionali dell’Inter siano partiti, stiamo vedendo cosa sta succedendo per provare ad averli tra oggi e domani. Siamo abbastanza fiduciosi, ne abbiamo convocati tanti per questo visto che non sapevamo che situazione avremmo trovati».

PIRLO – «Non è solo il caso di Pirlo, in questo momento è in un periodo delicato ma fa parte della carriera di un allenatore. Si vivono momenti di gioia e a volte no, fa parte di questo lavoro. La frustrazione deve durare il minimo possibile perchè poi uno deve pensare positivo. Se tutte le cose che si fanno venissero bene..si vivono momenti delicati e si devono superare. Pirlo è giovane, ha iniziato in un grande club e ora è in difficoltà ma fa parte del percorso».

LA CONFERENZA INTEGRALE SU CALCIONEWS24.