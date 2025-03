Conferenza stampa Conceicao: «Difficile esprimere a parole quello che sento, mi devo calmare. Coppa Italia? Obiettivo importante del club»

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico ha analizzato la sconfitta rimediata dal suo Milan sul campo del Napoli: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PARTITA – «A parole non posso esprimere quello che sento, è una delusione. Mi devo calmare, oggi è successo di tutto. Non cerco scuse: mi sono svegliato con la chiamata del dottore per Loftus e anche Malik, che si è allenato due volte dopo la nazionale, come Gimenez. Devi cambiare tutto nella preparazione della partita. Ci vuole lavoro, ma la reazione mi è piaciuta. Bisogna capire perché non l’abbiamo avuta nel primo tempo».

COPPA ITALIA – «Sì, è una partita importante, la Coppa Italia è un obiettivo del club. L’abbiamo già affrontata due volte, sono belle sfide, come quella di oggi. Pensiamo ora al derby».

MAGGIORE CATTIVERIA – «Allenando al massimo ed essendo chiaro nelle cose da fare. I giocatori hanno già dimostrato di avere carattere, bisogna continuare a lavorare sull’equilibrio. È difficile per tutti in questa posizione di classifica, ma ho un gruppo che ha voglia di cambiare questi risultati. Bisogna cominciare da martedì».

SQUALIFICA DI JIMENEZ NELLA PROSSIMA PARTITA – «È un giocatore importante. Non so perché abbia ricevuto il giallo. Anche io sono stato ammonito, ma si è giocato troppo poco. Servivano più minuti di recupero».