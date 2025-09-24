Conferenza stampa Bartesaghi: «Oggi siamo molto più squadra. Mi ispiro a Modric. E a livello mentale...»

Conferenza stampa Bartesaghi: il terzino sinistro rossonero, ieri titolare contro il Lecce, ha espresso tutta la propria soddisfazione

Una serenità che si percepisce in ogni singola parola. Davide Bartesaghi, giovane e promettente difensore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo l’ultima gara vinta contro il Lecce in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni, rilasciate ai giornalisti presenti, offrono uno spaccato interessante del suo momento personale e del cammino della squadra rossonera, guidata da mister Allegri e gestita dal direttore sportivo Tare.

La crescita del Milan e la serenità di Bartesaghi

Bartesaghi ha esordito raccontando il suo stato d’animo. “Me la sto vivendo serenamente, come ho sempre fatto. Con la testa libera, senza pensieri. Faccio sempre tutto quello che posso”, ha dichiarato il difensore. Questa tranquillità si riflette anche sul campo, dove il giovane calciatore sta dimostrando una crescita costante. Il Milan ha trovato una nuova solidità difensiva, un aspetto che Bartesaghi ha sottolineato con enfasi. “I clean sheet ci rassicurano di più: prima dobbiamo pensare a non prendere gol, poi ad attaccare. Stasera siamo entrati col piede giusto“, ha spiegato il difensore. Questo cambio di mentalità è uno dei segreti del successo recente della squadra, un gruppo che appare sempre più coeso.

L’importanza della squadra e i modelli di riferimento

Alla domanda su un aggettivo per descrivere il Milan attuale, Bartesaghi ha risposto con chiarezza: “Siamo molto più squadra, siamo molto più compatti, abbiamo la testa più serena. Certo, le serate aiutano”. Una dichiarazione che evidenzia il grande lavoro svolto da mister Allegri per cementare il gruppo e instillare una mentalità vincente.

Il giovane difensore ha poi svelato i suoi modelli di riferimento. “Ho sempre cercato di rubargli qualcosa, anche da Estu uguale. Ma cerco di copiare da tutti, a cominciare da Modric, Gabbia mi aiuta molto”, ha confessato. L’ispirazione a un campione come Modric dimostra la sua ambizione e la voglia di apprendere dai migliori, non solo nel suo ruolo specifico. Un’attitudine che sicuramente farà piacere a tutto l’ambiente rossonero, dal direttore sportivo Tare all’intero staff tecnico.

Il rapporto con i compagni e il futuro

Un aneddoto toccante ha riguardato il suo rapporto con un altro giovane talento, Camarda. “L’ho ritrovato anche a Lecce. Ci diciamo le nostre cose, non parliamo molto di calcio”, ha raccontato Bartesaghi, svelando un legame di amicizia profonda che va oltre il campo.

Le parole di Davide Bartesaghi offrono un quadro chiaro di un Milan in grande ascesa. Un club che, grazie al lavoro di figure chiave come il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri, sta costruendo il proprio futuro su basi solide. La serenità e la maturità mostrate dal giovane difensore in conferenza stampa sono un segnale incoraggiante per tutti i tifosi rossoneri, che sognano in grande.