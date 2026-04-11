Conferenza stampa Allegri post Milan Udinese: «Il primo momento veramente duro. Champions? Non temo»

Conferenza stampa Allegri post Milan Udinese, le parole del tecnico toscano intervenuto davanti ai microfoni dei giornalisti

Massimiliano Allegri al termine di Milan-Udinese è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

COSA DIRAI ALLA SQUADRA? «In questo momento, che è il primo veramente duro della stagione, fortunatamente, c’è poco da dire e molto da lavorare, preparando Verona e prendendo come un’opportunità questa brutta sconfitta. Va rimesso ordine in campo: siamo stati frettolosi, abbiamo concesso molto. La nostra forza è sempre stata la solidità, ma questo non vuol dire solo difendere, ma anche solidità per andare a fare gol. Nel girone di ritorno per quattro volte non abbiamo segnato: se non segni per quattro partite, se ti va bene fai 0-0».

RIGIOCHEREBBE COL 4-3-3? «Oggi c’era solo Athekame al posto di Tomori: bisognava sfruttarlo meglio per aprire il gioco. Ci siamo imbottigliati in mezzo. Bisogna riprendere ordine nella fase difensiva senza avere la fretta di vincere le partite».

GLI ATTACCANTI «Secondo me Leao ha fatto una buona partita, avendo più occasioni da punta che da esterno, Pulisic ha avuto un paio di occasioni, Gimenez è rientrato da poco. Noi dobbiamo lavorare sui nostri limiti che devono diventare i nostri punti di forza. In questo momento siamo poco pratici: oggi abbiamo difeso male, come squadra. A Napoli abbiamo fatto un’ottima partita rischiando poco e niente. Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi ora».

TEMI LA CHAMPIONS? «No, non temo. Ma dobbiamo sapere tutti, ma tutti, e lo dico perché sono realista, che oggi sembrava che fosse l’ultima partita per centrare l’obiettivo. Invece dobbiamo sapere che l’obiettivo possiamo centrarlo pure col Cagliari all’ultima giornata».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN